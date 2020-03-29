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20:40

Мощность двухлитрового Volkswagen Golf нарастили до 450 лошадиных сил

Ателье Manhart выпустит всего 10 Golf R, форсированных в полтора раза

© Manhart
Сергей Ильин
Немецкая мастерская Manhart подготовила тюнинг-кит RS 450 для предыдущего поколения Volkswagen Golf. Специалисты тюнинг-бюро готовы увеличить отдачу 2,0-литровой «турбочетвёрки» с 300 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента до 450 лошадиных сил и 500 Нм, перенастроить шасси и добавить внешних улучшений.

Полный комплект повышения производительности включает в себя замену турбонагнетателя, установку новой впускной и выхлопной системы, а также перепрошивку электронного блока управления двигателем. Вдобавок тюнинг-кит RS 450 может быть дополнен спортивными пружинами H & R и усиленными тормозами.

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Фото: Manhart

Внешние улучшения точечные: узнать 450-сильный Golf R можно по переднему сплиттеру Rieger, кастомным колёсным дискам с алмазным покрытием на низкопрофильных покрышках размерности 235/35 R19 и опциональным наклейкам Manhart RS 450 с полосой на пятой двери.

По мощности комплект Manhart идентичен доработке B&B Automobile Technik полугодовой давности, однако конкурирующее ателье взяло за основу не полноприводный Golf R, а переднеприводный Golf GTI.

Хотя модернизация Manhart касается седьмого поколения Golf, хот-хэтч с литерой R нового поколения явно уступит тюнинг-проекту RS 450 по производительности. Инсайдеры прогнозируют для «обычного» Golf R мощность на уровне 333 лошадиных сил, а отдача ещё не подтверждённого Golf R Plus вряд ли превысит отметку 400 лошадиных сил.