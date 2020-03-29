Мощность двухлитрового Volkswagen Golf нарастили до 450 лошадиных сил

Полный комплект повышения производительности включает в себя замену турбонагнетателя, установку новой впускной и выхлопной системы, а также перепрошивку электронного блока управления двигателем. Вдобавок тюнинг-кит RS 450 может быть дополнен спортивными пружинами H & R и усиленными тормозами.
Фото: Manhart
Внешние улучшения точечные: узнать 450-сильный Golf R можно по переднему сплиттеру Rieger, кастомным колёсным дискам с алмазным покрытием на низкопрофильных покрышках размерности 235/35 R19 и опциональным наклейкам Manhart RS 450 с полосой на пятой двери.
По мощности комплект Manhart идентичен доработке B&B Automobile Technik полугодовой давности, однако конкурирующее ателье взяло за основу не полноприводный Golf R, а переднеприводный Golf GTI.
Хотя модернизация Manhart касается седьмого поколения Golf, хот-хэтч с литерой R нового поколения явно уступит тюнинг-проекту RS 450 по производительности. Инсайдеры прогнозируют для «обычного» Golf R мощность на уровне 333 лошадиных сил, а отдача ещё не подтверждённого Golf R Plus вряд ли превысит отметку 400 лошадиных сил.