Мощность двухлитрового Volkswagen Golf нарастили до 450 лошадиных сил

По мощности комплект Manhart идентичен доработке B&B Automobile Technik полугодовой давности, однако конкурирующее ателье взяло за основу не полноприводный Golf R, а переднеприводный Golf GTI.

Хотя модернизация Manhart касается седьмого поколения Golf, хот-хэтч с литерой R нового поколения явно уступит тюнинг-проекту RS 450 по производительности. Инсайдеры прогнозируют для «обычного» Golf R мощность на уровне 333 лошадиных сил, а отдача ещё не подтверждённого Golf R Plus вряд ли превысит отметку 400 лошадиных сил.