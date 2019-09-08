Двухлитровый Volkswagen Golf побил рекорд мощности Mercedes-AMG

Тюнинг-ателье B&B Automobile Technik подготовило четыре уровня форсировки 2,0-литрового двигателя хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR. На первом уровне вмешательства мощность возрастает со «стоковых» 290 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента до 340 сил и 450 Нм. Стоимость подобных доработок — 1 498 евро (около 110 тысяч рублей по текущему курсу). На втором уровне производительность повышается до 360 лошадиных сил и 470 Нм, на третьем — до 400 лошадиных сил и 520 Нм. Цена работы — 3 950 евро (около 289 тысяч рублей) и 7 950 евро (около 582 тысяч рублей) соответственно.
На высшем, четвёртом уровне форсировки, отдача достигает 450 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента. Увеличить мощность турбомотора на 55 процентов стоит 12 950 евро — почти 950 тысяч рублей! В стоимость включено усиление 7-ступенчатой роботизированной коробки DSG.
Желающие улучшить управляемость «заряженного» хэтчбека могут доплатить за занижение подвески 298 евро (около 22 тысяч рублей) или 1798 евро (около 131 тысячи рублей) за глобальную модернизацию ходовой части и частичную замену спортивных компонентов шасси на гоночные. Ещё в 3 298 евро (около 241 тысячи рублей) обойдутся фирменные колёса B&B с 20-дюймовыми кастомными дисками и спортивными шинами размерности 235/30 R20.
Инженеры B&B Automobile Technik подсчитали, что переднеприводный Golf с 450-сильным двигателем разгоняется до первой «сотни» за 4,5 секунды — на 1,1 секунды быстрее обычного GTI TCR. Для сравнения новый Mercedes-AMG A 45 S с «самым мощным в мире четырёхцилиндровым мотором» тратит на аналогичное упражнение 4,0 секунды. Разницу в характеристиках обеспечивает полноприводная трансмиссия 4Matic+.