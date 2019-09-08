Двухлитровый Volkswagen Golf побил рекорд мощности Mercedes-AMG

Тюнинг-ателье B&B Automobile Technik подготовило четыре уровня форсировки 2,0-литрового двигателя хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR. На первом уровне вмешательства мощность возрастает со «стоковых» 290 лошадиных сил и 370 Нм крутящего момента до 340 сил и 450 Нм. Стоимость подобных доработок — 1 498 евро (около 110 тысяч рублей по текущему курсу). На втором уровне производительность повышается до 360 лошадиных сил и 470 Нм, на третьем — до 400 лошадиных сил и 520 Нм. Цена работы — 3 950 евро (около 289 тысяч рублей) и 7 950 евро (около 582 тысяч рублей) соответственно.

На высшем, четвёртом уровне форсировки, отдача достигает 450 лошадиных сил и 580 Нм крутящего момента. Увеличить мощность турбомотора на 55 процентов стоит 12 950 евро — почти 950 тысяч рублей! В стоимость включено усиление 7-ступенчатой роботизированной коробки DSG.