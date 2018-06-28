Британский пенсионер «прокачал» свой VW Golf до 600 сил

Авторы YouTube-канала LivingLifeFast рассказали о 75-летнем жителе Великобритании, который владеет необычным хот-хэтчем — 600-сильным Volkswagen Golf R. Раньше пенсионер ездил на BMW M135i.

В отличие от стандартной машины, двухлитровая «турбочетверка» которого выдает 310 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, двигатель доработанного «Гольфа» сначала форсировали до 450, а потом до 600 сил. Для этого агрегат укомплектовали экспериментальным турбонагнетателем Turbonetics. По информации издания Motor1, турбина такого размера установлена всего на двух «Гольфах» в мире.

Как изменились динамические характеритстики машины, не сообщается. Обычному Volkswagen Golf R на разгон до «сотни» требуется 4,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Видеос YouTube-канала LivingLifeFast

Помимо турбины, Golf R оснастили воздухозаборником RacingLine, модернизированным интеркулером, специально разработанным для машины топливным насосом и выхлопной системой Milltek.