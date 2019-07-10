Электрический хэтчбек VW ID.3 сфотографировали без камуфляжа

Электрический хэтчбек гольф-класса создан на модульной платформе MEB, которую Volkswagen Group использует для электрокаров. Пока что компания не раскрывает подробностей о «начинке» автомобиля, но по слухам его оснастят 170-сильным электромотором. Предусмотрено три варианта батарей: 48, 55 и 62 киловатт-часа. Запас хода в зависимости от модификации будет варьироваться от 330 до 550 километров.

Длина электрического ID. 3 достигнет 4,25 метра — почти как у «Гольфа». Однако представители Volkswagen заверили, что новинка не вытеснит его из модельного ряда. А вот электрическая модификация e-Golf будет снята с производства практически сразу после выхода нового электрохэтча, чтобы не создавать конкуренцию внутри одной марки.