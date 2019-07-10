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16:01

Электрический хэтчбек VW ID.3 сфотографировали без камуфляжа

Автомобиль с заклеенным шильдиком заметили в Штутгарте

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3, который ранее видели на тестах только в полном камуфляже, сегодня сфотографировали практически без защиты — у автомобиля заклеены только передние и задние шильдики, а также решетка радиатора.

Фотографии в своем твиттере опубликовал житель Штутгарта Грег Гейбл. По его словам, автомобиль с минимальной маскировкой просто внезапно остановился прямо перед его домом.

Электрический хэтчбек гольф-класса создан на модульной платформе MEB, которую Volkswagen Group использует для электрокаров. Пока что компания не раскрывает подробностей о «начинке» автомобиля, но по слухам его оснастят 170-сильным электромотором. Предусмотрено три варианта батарей: 48, 55 и 62 киловатт-часа. Запас хода в зависимости от модификации будет варьироваться от 330 до 550 километров.

Длина электрического ID. 3 достигнет 4,25 метра — почти как у «Гольфа». Однако представители Volkswagen заверили, что новинка не вытеснит его из модельного ряда. А вот электрическая модификация e-Golf будет снята с производства практически сразу после выхода нового электрохэтча, чтобы не создавать конкуренцию внутри одной марки.

Публичный дебют новинки намечен на Франкфуртский автосалон, который пройдет в сентябре этого года. Кроме того, производитель обещал запустить серийное производство до конца этого года. А к 2020 году линейка ID расширится кроссовером, построенным на той же платформе. Основой для него послужит концепт-кар ID. Crozz.

В начале мая производитель объявил стартовые цены на автомобиль, а также начал собирать предзаказы. Так, базовая версия хэтчбека со средней батареей и запасом хода 420 километров, обойдется меньше чем в 40 000 евро (2,9 миллиона рублей). В стоимость входит бесплатное электричество на первый год эксплуатации: водители смогут подзаряжать автомобиль на любых общественных зарядных станциях, которые совместимы с приложением Volkswagen We Charge, также можно будет пользоваться сетью Ionity.

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