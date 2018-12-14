Прототип электрического хэтчбека Volkswagen сфотографировали в Южной Африке

О самом электрокаре известно достаточно много. Внешне он будет похож на одноименный концепт 2016 года. В движение I.D. будет приводить тяговый электромотор, установленный на задней оси. Хэтчбек предложат с блоком батарей емкостью от 48 до 111 киловатт-часов, а его цена составит около 24 тысяч евро. Как у дизельного «Гольфа». На одной зарядке I.D. с топовой батарей сможет проезжать до 550 километров.