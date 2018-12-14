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18:31

Прототип электрического хэтчбека Volkswagen сфотографировали в Южной Африке

Модель станет первенцем нового I.D.-семейства «зеленых» машин

В распоряжении сайта Electrek оказались фотографии предсерийного прототипа электрического хэтчбека Volkswagen I.D. Автомобиль, который построена на новой модульной платформе MEB, поймали во время тестов в Южной Африке.

О самом электрокаре известно достаточно много. Внешне он будет похож на одноименный концепт 2016 года. В движение I.D. будет приводить тяговый электромотор, установленный на задней оси. Хэтчбек предложат с блоком батарей емкостью от 48 до 111 киловатт-часов, а его цена составит около 24 тысяч евро. Как у дизельного «Гольфа». На одной зарядке I.D. с топовой батарей сможет проезжать до 550 километров.

В основу электрокара ляжет «тележка» MEB со встроенной поддержкой беспроводной зарядки. Тяговая батарея здесь, как и у большинства производителей, находится в центре. Она состоит из индивидуальных ячеек, которые компонуются в модули необходимого размера. Сзади установлен электромотора, спереди — блок силовой электроники, система обогрева и радиатор.

На MEB будут строить все модели I.D.-семейства — от хэтчбека до кроссовера размером с Touareg. К 2020 году Volkswagen намерен продавать по 150 тысяч электрокаров в год. Двумя годами позже входящие в состав концерна марки будут выпускать уже 27 электрических моделей.

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