Электрический Volkswagen ID.7 стал мощнее и дальнобойнее

На европейском рынке стартуют продажи новых модификаций электрических лифтбека и универсала

Volkswagen добавил ID.7 мощности и увеличил запас хода на одном заряде. Семейство ID.7 пополнилось новыми модификациями в Европе: cтартуют продажи «заряженного» лифтбека ID.7 GTX стоимостью 63 155 евро (шесть миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня), универсала ID.7 GTX Tourer, который обойдется европейцам в 63 955 евро (почти 6,2 миллиона рублей), а также лифтбека и универсала ID.7 Pro S, которые оценены в 58 985 и 59 785 евро соответственно (5,7 и 5,77 миллиона рублей).