Электрический Volkswagen ID.7 стал мощнее и дальнобойнее

Электрический Volkswagen ID.7 стал мощнее и дальнобойнееНа европейском рынке стартуют продажи новых модификаций электрических лифтбека и универсала
Наибольший интерес среди перечисленных версий представляет ID.7 GTX Tourer, который называют самым мощным универсалом за всю историю Volkswagen. Он дебютировал в середине марта, а у европейских дилеров новинку можно будет заказать уже с завтрашнего дня, то есть с 6 июня.
«Заряженный» универсал приводит в движение двухмоторная установка мощностью 340 лошадиных сил, у него полный привод и «спортивный» обвес. На одном заряде батареи емкостью 86 киловатт-часов универсал проезжает более 620 километров, а пополнить заряд энергии от 10 до 80 процентов можно примерно за 26 минут.
Модификациям с приставкой Pro S увеличили емкость батареи с 77 до 86 киловатт-часов по сравнению с Pro-версией. В результате лифтбек может проехать без подзарядки 709 километров, а универсал — 690 километров по циклу WLTP.
Производят электромобили семейства ID.7 на заводе в Эмдене, там же, где уже собирают кроссоверы ID.4.