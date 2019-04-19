Вот так будет выглядеть электрический Volkswagen для рекорда Нюрбургринга

«Из-за особенностей ''Северной петли'', где бóльшую роль играет скорость, нежели максимальное прижимное усилие, инженерам пришлось пересмотреть аэродинамическое оперение», — говорит технический директор Volkswagen Motorsport Франсуа-Ксавье Демайн. Спортпрототипу изменили форму днища, а также поменяли передний спойлер. Сзади появилось антикрыло с несколькими рабочими плоскостями.
Оно установлено ниже, чем на версии для «Пайкс Пика», чтобы уменьшить коэффициент лобового сопротивления, и оборудовано системой DRS, как у болидов Формулы-1. На прямиках угол атаки антикрыла можно снижать до нуля, уменьшая сопротивление и прижимное усилие на 20 процентов. Особенно DRS пригодится на трехкилометровой прямой Döttinger Höhe, когда понадобится быстрее и с меньшими энергопотерями достигнуть максимальной скорости.
У Volkswagen ID. R два блока батарей, питающих установленные спереди и сзади электромоторы. Аккумулятор задней оси работает с более высокой отдачей, чтобы сохранить заряд переднего для борьбы с недостаточной поворачиваемостью. Суммарная мощность силовой установки ID. R — 500 киловатт (680 сил). С места до 100 километров в час I.D. R разгоняется за 2,25 секунды. Максимальная скорость — 240 километров в час.
Спортпрототипу, за рулем которого поедет французский гонщик Ромен Дюма, предстоит побить результат Питера Дамбрека и электросуперкара Nio EP9 — 6 минут 45,9 секунды.