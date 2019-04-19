Вот так будет выглядеть электрический Volkswagen для рекорда Нюрбургринга

Оно установлено ниже, чем на версии для «Пайкс Пика», чтобы уменьшить коэффициент лобового сопротивления, и оборудовано системой DRS, как у болидов Формулы-1. На прямиках угол атаки антикрыла можно снижать до нуля, уменьшая сопротивление и прижимное усилие на 20 процентов. Особенно DRS пригодится на трехкилометровой прямой Döttinger Höhe, когда понадобится быстрее и с меньшими энергопотерями достигнуть максимальной скорости.