Седан Volkswagen Jetta готовят к рекордному заезду на озере Бонневиль

Пульс

Volkswagen Jetta преодолеет 330 километров в час

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25 июня 2018

Volkswagen подготовил седан Jetta для установления рекорда скорости на соляном озере Бонневиль. Чтобы побить существующий рекорд в классе, машина должна перекрыть отметку в 335 километров в час.

[Как проходят рекордные заезды Bonneville Speed Week](https://motor.ru/lab/bonneville6.htm)

Как проходят рекордные заезды Bonneville Speed Week

Рекордный автомобиль построен в калифорнийском ателье THR Manufacturing на базе серийного седана по требованиям класса BGC/G Южно-калифорнийской хронометрической ассоциации. Пока новая Jetta 2019 модельного года продается в США только с турбомотором объемом 1,4 литра, но рекордную машину снабдили двухлитровым двигателем EA888, как у будущей спортивной версии Jetta GLI.

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Турбомотор EA888 сблокирован с ручной шестиступенчатой коробкой передач. Список доработок двигателя пока не раскрываются. Мощность турбомотора составляет около 550 лошадиных сил.

Аэродинамика рекордного седана улучшена: ему уменьшили дорожный просвет, установили обтекаемые диски с колпаками и специальные рекордные шины. В трансмиссии установлен самоблокирующийся дифференциал.

[Самые необычные машины, гонявшие по соляному озеру Бонневиль](https://motor.ru/selector/bonneville7.htm)

Самые необычные машины, гонявшие по соляному озеру Бонневиль

Остальные доработки связаны с безопасностью: в кузов вварен мощнейший каркас безопасности, установлено гоночное кресло пилота и система пожаротушения, а сзади закреплены два тормозных парашюта.

Рекордные заезды состоятся 11-17 августа на знаменитом соляном озере Бонневиль, штат Юта.

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