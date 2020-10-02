Volkswagen может продать бренд Lamborghini

Один из собеседников агентства сообщил, что решение о продаже марки ещё не принято. Второй источник заявил, что, в случае продажи, Volkswagen AG сохранит за собой контрольный пакет акций Lamborghini. В самом концерне от комментариев отказались.

По итогам 2019 года Lamborghini отгрузила клиентам рекордное количество машин: 8205 единиц, что на 43 процента больше, чем в 2018 году. Почти пять тысяч экземпляров из них – это кроссоверы Urus, таким образом, доля модели от общих продаж выше, чем всех остальных вместе взятых. Объём поставок Automobili Lamborghini SpA показывает положительную динамику девятый год подряд.