Volkswagen может продать бренд Lamborghini

Один из собеседников агентства сообщил, что решение о продаже марки ещё не принято. Второй источник заявил, что, в случае продажи, Volkswagen AG сохранит за собой контрольный пакет акций Lamborghini. В самом концерне от комментариев отказались.
По итогам 2019 года Lamborghini отгрузила клиентам рекордное количество машин: 8205 единиц, что на 43 процента больше, чем в 2018 году. Почти пять тысяч экземпляров из них – это кроссоверы Urus, таким образом, доля модели от общих продаж выше, чем всех остальных вместе взятых. Объём поставок Automobili Lamborghini SpA показывает положительную динамику девятый год подряд.
Ещё в 2017 году сообщалось, что Volkswagen рассматривает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati в рамках пересмотра активов после «дизельного скандала». Однако за три года этого так и не произошло.
На сегодняшний день в состав Volkswagen AG входят Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Ducati, а также грузовые MAN, Scania и Volkswagen Commercial Vehicles.