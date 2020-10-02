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Volkswagen может продать бренд Lamborghini

Итальянскую марку могут продать частично либо полностью

Lamborgini Urus © Lamborgini
Лиза Будрина
Немецкий концерн Volkswagen AG рассматривает возможность продажи бренда Lamborghini частично или полностью, сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники. В настоящее время немцы консультируются со специалистами относительно выхода итальянской компании на фондовую биржу.

Один из собеседников агентства сообщил, что решение о продаже марки ещё не принято. Второй источник заявил, что, в случае продажи, Volkswagen AG сохранит за собой контрольный пакет акций Lamborghini. В самом концерне от комментариев отказались.

По итогам 2019 года Lamborghini отгрузила клиентам рекордное количество машин: 8205 единиц, что на 43 процента больше, чем в 2018 году. Почти пять тысяч экземпляров из них – это кроссоверы Urus, таким образом, доля модели от общих продаж выше, чем всех остальных вместе взятых. Объём поставок Automobili Lamborghini SpA показывает положительную динамику девятый год подряд.

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Ещё в 2017 году сообщалось, что Volkswagen рассматривает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati в рамках пересмотра активов после «дизельного скандала». Однако за три года этого так и не произошло.

На сегодняшний день в состав Volkswagen AG входят Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda, Ducati, а также грузовые MAN, Scania и Volkswagen Commercial Vehicles.

Источник: Reuters