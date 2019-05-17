Volkswagen будет развивать гибриды и системы автопилота

Гибридная надстройка mHEV состоит из стартер-генератора (BSG), питающегося от 48-вольтовой бортовой электросети. Он помогает двигателю TSI во время запуска, в первые секунды разгона, а также позволяет реализовать функции старт-стоп и eco-coastin (глушит двигатель на скорости, тем самым экономя топливо).

Кроме того, BSG рекуперирует энергию торможения и запасает ее в аккумуляторе, расположенном под передними сиденьями. Суммарная экономия топлива у такой силовой установки может достигать 0,4 литра на 100 километров пробега. Ожидается, что первым её получит новый Volkswagen Golf.