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10:32

Volkswagen будет развивать гибриды и системы автопилота

Компания представила последние разработки на моторном симпозиуме в Вене

На моторном симпозиуме в Вене компания Volkswagen представила ряд перспективных разработок, которые найдут свое применение в серийных продуктах в ближайшее время. Среди них — 48-вольтовый мягкий гибридный привод (mHEV), совмещенный с турбомотором 1.5 TSI, а также автопилот третьего и четвертого уровня.
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Гибридная надстройка mHEV состоит из стартер-генератора (BSG), питающегося от 48-вольтовой бортовой электросети. Он помогает двигателю TSI во время запуска, в первые секунды разгона, а также позволяет реализовать функции старт-стоп и eco-coastin (глушит двигатель на скорости, тем самым экономя топливо).

Кроме того, BSG рекуперирует энергию торможения и запасает ее в аккумуляторе, расположенном под передними сиденьями. Суммарная экономия топлива у такой силовой установки может достигать 0,4 литра на 100 километров пробега. Ожидается, что первым её получит новый Volkswagen Golf.

Volkswagen, помимо всего прочего, заявил о подготовке к переходу на автопилоты третьего и четвертого уровней, но никаких подробностей о них не сообщил. Сейчас модели компании оснащены ассистирующими система второго уровня автономности, которые объединены под общим названием IQ.DRIVE. В состав комплекса входят адаптивный круиз контроль, системы предотвращения столкновений и удержания в полосе, а также помощник при парковке.

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