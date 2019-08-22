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10:16

Volkswagen отзывает 2,5 тысячи автомобилей в России

Ремонт требуется 2490 экземплярам модели Multivan

Росстандарт объявил отзыв модели Volkswagen Multivan, который затронет автомобили, проданные на российском рынке в период с 2016 по 2019 год.

Проблема кроется в недостаточном уплотнении между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электромотора открывания сдвижной двери, в результате чего туда может попасть вода. На указанных минивэнах проведут необходимую герметизацию боковины. Ремонт будет выполнен бесплатно для владельцев Multivan.

В начале прошлого года стало известно, что Volkswagen больше 10 лет незаконно продавал предсерийные автомобили, подлежащие утилизации. В период с 2006 по 2018 года было реализовано около 17 тысяч таких машин, в том числе и в России. Так, в начале 2019 года у россиян выкупили 57 экземпляров Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf, Scirocco и Touareg, которые были проданы подобным образом. В Росстандарте тогда пояснили, что у этих автомобилей «отсутствует детальная документация, подтверждающая их соответствие требованиям действующих технических регламентов», и поэтому они должны быть уничтожены.

Источник: Росстандарт