Volkswagen начал продавать «заряженный» кроссовер на платформе Polo

Volkswagen начал продавать «заряженный» кроссовер на платформе PoloДинамика не впечатляет, зато техника проверенная, а переплата невелика
Volkswagen Nivus GTS засветился ещё полгода назад в ходе планового рестайлинга семейства, но все особенности и цены раскрыли только сейчас. У обычных кроссоверов под капотом «атмосферник» объёмом 1,5 литра (116-128 л.с.), поэтому прогресс по динамике есть. Разгон 0-100 сократился до 8,4-8,7 секунды в зависимости от используемого топлива (этанол или бензин).
Особенности «заряженной» версии GTS это перенастроенные подвеска, рулевое управление и система стабилизации, подрулевые лепестки переключения передач, легкосплавные диски диаметром до 18 дюймов, спортивные кресла с интегрированными подголовниками, чёрная обивка потолка, красные декоративные вставки и контрастная крыша.
Базовый Volkswagen Nivus с трёхцилиндровым бензиновым двигателем стоит 120 тысяч реалов (21 тысяча долларов). У такой версии есть шесть подушек безопасности, система ABS, цифровая приборная панель, светодиодные ходовые огни, а также медиасистема с 10,1-дюймовым тачскрином. У самого дешевого кроссовера обычный кондиционер, «штамповки» и запуск двигателя с ключа.