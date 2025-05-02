Volkswagen начал продавать «заряженный» кроссовер на платформе Polo

Динамика не впечатляет, зато техника проверенная, а переплата невелика

Volkswagen начал продавать «заряженный» кроссовер на платформе Polo. В Бразилии на рынок вышел паркетник Nivus в исполнении GTS. Речь идёт о 4,3-метровом кроссовере на платформе MQB-A0 с задней полузависимой подвеской, а под капотом «турбочетвёрка» 1.4 TSI (150 л.с., 250 Нм) в связке с 6-ступенчатым автоматом. За Volkswagen Nivus GTS придётся выложить 175 тысяч реалов (31 тысяча долларов), то есть доплата «за спортивность» составит 10%.