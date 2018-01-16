VW оставит Европу без новой «Джетты»

Компания Volkswagen официально объявила о том, что она не собирается делать европейскую модификацию седана Jetta нового поколения. Модель будет предлагаться только в Северной Америке, а также в Китае под названием Sagitar. При этом в России, по данным «Авторевю», седан все же появится. Экспортировать его будут из Мексики. Поставки начнутся в 2019-м.

«Джетта» седьмого поколения дебютировала на автосалоне в Детройте. Модель построили на модульной платформе MQB, которая использовалась при создании Golf, Tiguan, Passat и Arteon. Вместе с этим седан получил восьмидиапазонную автоматическую коробку передач, хотя прежде комплектовался «роботом» с двумя сцеплениями.

Седан также укомплектовали цифровой приборной панелью, 400-ваттной аудиосистемой, подогревом и вентиляцией передних кресел и светодиодными фарами головного света.

На российском рынке Volkswagen Jetta предыдущего поколения предлагается с тремя бензиновыми моторами мощностью 110, 125 и 150 лошадиных сил. Цены на четырехдверку начинаются с 1 029 000 рублей.

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