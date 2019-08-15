Volkswagen завершил продажи одной модели в России

Что же касается спортивной версии GT, то она появилась на российском рынке в начале лета 2016 года. От прочих ее можно было отличить по полосам на капоте, другим бамперам, сдвоенным патрубкам выхлопной системы и окрашенным в цвет кузова «юбкам». Кроме того, такой седан получил 16-дюймовые легкосплавные диски, затемненные задние фонари и небольшой спойлер.

В ближайших планах компании – запуск в России обновленного Passat. В продажу рестайлинговая модель поступит в конце 2019 года и будет доступна с бензиновым двигателем объемом 1,4 литра и дизелем 2.0.