Volkswagen R не будет гнаться за временем спринта 0-100

В беседе с журналистом Autocar Йост Капито заявил, что ускорение с места не имеет значения, и будущие электромобили Volkswagen R не будут разрабатываться с расчётом на молниеносный спринт.
Однако на трассовых скоростях при разгоне со 100 до 160 километров в час модели Volkswagen R окажутся сильны, вдобавок, электрокары сохранят «драйверский» характер бензиновых и дизельных автомобилей.
Первый «заряженный» серийный электромобиль Volkswagen R дебютирует в течение четырёх лет. Вероятно, полноприводная топ-версия появится у хэтчбека ID.3, а затем аналогичная мощная силовая установка достанется электрокроссоверу ID.4.
В настоящий момент в линейке Volkswagen R есть единственная электрифицированная версия — «заряженный» 462-сильный (700 Нм) Touareg R. Расширится семейство «эрок» совсем скоро: гамма «восьмого» Golf должна пополниться топ-версией, но премьеру самого мощного хэтчбека неоднократно переносили.