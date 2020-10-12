Volkswagen R не будет гнаться за временем спринта 0-100

В беседе с журналистом Autocar Йост Капито заявил, что ускорение с места не имеет значения, и будущие электромобили Volkswagen R не будут разрабатываться с расчётом на молниеносный спринт.

Однако на трассовых скоростях при разгоне со 100 до 160 километров в час модели Volkswagen R окажутся сильны, вдобавок, электрокары сохранят «драйверский» характер бензиновых и дизельных автомобилей.

Первый «заряженный» серийный электромобиль Volkswagen R дебютирует в течение четырёх лет. Вероятно, полноприводная топ-версия появится у хэтчбека ID.3, а затем аналогичная мощная силовая установка достанется электрокроссоверу ID.4.