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10:54

У Volkswagen ID 3 появится полноприводная R-версия

«Заряженный» электрокар представят в течение пяти лет

Компания Volkswagen в течение ближайших пяти лет планирует увеличить количество версий ID 3: семейство расширится за счет появления «горячего» варианта с приставкой R. Такой хэтчбек получит более мощные электромоторы и будет быстрее Golf GTI.

В интервью изданию Autocar ответственный за продажи и маркетинг Volkswagen AG Юрген Штакманн сказал, что компании еще предстоит определиться, что значит R в мире электрокаров. Однако уже сейчас можно с уверенностью заявить, что этот вариант должен быть более динамичным и «дальнобойным». Глава отдела разработок Франк Вельш считает, что подобные автомобили должны предлагать тот же опыт вождения, что Golf GTI и R.

«Заряженный» Volkswagen ID 3 R, который планируют выпустить к 2024 году, получит не один, а два электромотора. И в отличие от обычной заднеприводной модели R-вариант будет иметь привод на обе оси. Динамика разгона при этом будет лучше, чем у нынешнего Golf GTI TCR — до «сотни» менее чем за 5,6 секунды.

Volkswagen ID 3 дебютировал на автосалоне во Франкфурте. Электрокар поступит на рынок с мотором мощностью 150 или 204 лошадиные силы и батареями емкостью 45, 58 или 77 киловатт-часов. В зависимости от аккумулятора запас хода электромобиля составляет 330, 420 или 550 километров (по циклу WLTR).