У Volkswagen ID 3 появится полноприводная R-версия

В интервью изданию Autocar ответственный за продажи и маркетинг Volkswagen AG Юрген Штакманн сказал, что компании еще предстоит определиться, что значит R в мире электрокаров. Однако уже сейчас можно с уверенностью заявить, что этот вариант должен быть более динамичным и «дальнобойным». Глава отдела разработок Франк Вельш считает, что подобные автомобили должны предлагать тот же опыт вождения, что Golf GTI и R.

«Заряженный» Volkswagen ID 3 R, который планируют выпустить к 2024 году, получит не один, а два электромотора. И в отличие от обычной заднеприводной модели R-вариант будет иметь привод на обе оси. Динамика разгона при этом будет лучше, чем у нынешнего Golf GTI TCR — до «сотни» менее чем за 5,6 секунды.