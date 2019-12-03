В России отзывают Volkswagen Tiguan и Passat

Причиной отзыва стала вероятность выхода из строя конденсатора в блоке управления подушек безопасности из-за недостаточной термообработки. Эта неисправность может привести к искажению сигнала датчика. В некоторых случаях изменение сигнала обнаружит блок управления, который отключит подушки безопасности и предупредит об этом водителя с помощью контрольной лампы. Но не исключено, что система ошибочно распознает измененный сигнал как удар при лобовом столкновении, из-за чего подушки безопасности сработают.

В рамках отзывной кампании на указанных автомобилях будет проведено бесплатное обновление программного обеспечения блока управления подушками безопасности.