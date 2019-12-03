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11:29

В России отзывают Volkswagen Tiguan и Passat

Ремонт потребовался только 24 автомобилям, проданным в 2015-2016 годах

Лиза Будрина
На сайте Росстандарта появилась информация об отзыве Volkswagen Tiguan и Passat с VIN-номерами из списка. Всего в перечне указаны 24 машины, реализованные в стране в 2015 и 2016 годах, в которых могут быть установлены дефектные подушки безопасности.

Причиной отзыва стала вероятность выхода из строя конденсатора в блоке управления подушек безопасности из-за недостаточной термообработки. Эта неисправность может привести к искажению сигнала датчика. В некоторых случаях изменение сигнала обнаружит блок управления, который отключит подушки безопасности и предупредит об этом водителя с помощью контрольной лампы. Но не исключено, что система ошибочно распознает измененный сигнал как удар при лобовом столкновении, из-за чего подушки безопасности сработают.

В рамках отзывной кампании на указанных автомобилях будет проведено бесплатное обновление программного обеспечения блока управления подушками безопасности.

В октябре этого года сообщалось, что Volkswagen внедрит подушку безопасности нового типа. Она размещается на центральном тоннеле и раскрывается между водителем и пассажиром, чтобы в случае бокового удара снизить возможные травмы головы.

Источник: Росстандарт