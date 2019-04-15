Volkswagen показал большой электрический кроссовер с «яблочным» салоном

Дизайн Volkswagen ID. Roomzz — это сочетания простых, однородных линий. Плавные переходы между отдельными частями кузова делают облик кроссовера более благородным, обеспечивая при этом хорошую аэродинамику, говорит главный дизайнер немецкой марки Клаус Бишофф: «Автомобиль выглядит как монолит, будто высеченный из цельного куска металла». Спереди — интерактивные матричные фары IQ.Light Matrix LED, сзади — программируемые светодиодные фонари, рисунок которых можно персонализировать, и встроенный прямо в стекло дополнительный стоп-сигнал.
На каждой оси концепта расположено по электромотору (75 и 150 киловатт). Их суммарная мощность — 225 киловатт или 306 лошадиных сил. По умолчанию работает только задний: мотор на передней оси включается при пробуксовке колес или принудительно. С места до «сотни» ID. Roomzz разгоняется за 6,6 секунды. Максимальная скорость — 180 километров в час. На одной зарядке вседорожник может проехать до 475 километров в китайском цикле NEFZ и до 450 в европейском WLTP.
Батарея емкостью 82 киловатт-час поддерживает традиционную зарядку по кабелю, а также беспроводную индукционную. Наполнить аккумулятор до 80 процентов можно за 30 минут.
Volkswagen ID. Roomzz оборудован четырьмя сдвижными дверями. Во время посадки кресла поворачиваются на 20 градусов наружу, а после закрытия дверей возвращаются в первоначальное положение. В салоне минимализм и отсутствие традиционной панели приборов: ее роль выполняет стеклянная панель с интегрированным рулем, 13,8-дюймовым экраном мультимедийной системы и проекционным дисплеем с дополненной реальностью. Руль имеет тач-панели для переключения режимов трансмиссии и дополнительный дисплей диагональю 5,8 дюйма. На нем отображаются в том числе подсказки навигации.
Источником данным о работе бортовых систем служит и световая полоса ID. Light под лобовым стеклом. Она уведомляет об активном режиме движения, статусе климатической установки и ассистирующих функций. Посредством анимированных световых последовательностей определенная информация может передаваться всем пассажирам ID. Roomzz. Для этого используются светящиеся декоративные узоры на дверях и потолочной консоли.
Пассажиры вседорожника сидят в четырех отдельных креслах, каждое из которых может принимать три положения. В ручном режиме ID. Drive они установлены вертикально по направлению движения, подголовники подняты. В автономном режиме ID. Pilot кресла поворачиваются внутрь на 25 градусов, а выбрав надстройку ID. Pilot Relax любое сиденье можно откинуть назад. Свободное время в дороге можно потратить на общение, отдых или работу.
В оснащение Volkswagen ID. Roomzz также входит климатическая установка CleanAir с активной системой фильтрации, несколькими профилями работы и оценкой качества воздуха в салоне. Обивка сидений выполнена из искусственной кожи AppleSkin, в которой 20 процентов полиуретана заменено на остатки яблок, полученные при производстве сока. Пол сделан из дуба, а декоративные панели — гибкого материала с текстильной основой и верхом из шпона, на который с помощью лазера нанесен узор.
Серийный вариант Volkswagen ID. Roomzz появится в 2021 году. Это будет семиместный электрический кроссовер для Китая. Не исключено, что затем модель появится и на других рынках. Она будет конкурировать с Tesla Model X и Audi e-tron.