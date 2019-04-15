Volkswagen показал большой электрический кроссовер с «яблочным» салоном

Батарея емкостью 82 киловатт-час поддерживает традиционную зарядку по кабелю, а также беспроводную индукционную. Наполнить аккумулятор до 80 процентов можно за 30 минут.

Volkswagen ID. Roomzz оборудован четырьмя сдвижными дверями. Во время посадки кресла поворачиваются на 20 градусов наружу, а после закрытия дверей возвращаются в первоначальное положение. В салоне минимализм и отсутствие традиционной панели приборов: ее роль выполняет стеклянная панель с интегрированным рулем, 13,8-дюймовым экраном мультимедийной системы и проекционным дисплеем с дополненной реальностью. Руль имеет тач-панели для переключения режимов трансмиссии и дополнительный дисплей диагональю 5,8 дюйма. На нем отображаются в том числе подсказки навигации.