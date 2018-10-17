Фары «Фольксвагенов» научатся «рисовать» символы на дороге

Вторая новинка «Фольксвагена» – матричные светодиодные фонари, которые как и фары могут «рисовать» на дороге линии, габариты машины и траекторию парковки. Кроме того, с помощью мобильного приложения на фонари можно вывести любой рисунок. Также они предупредят машины, которое едут сзади, об опасности. В случае с электрокарами фонари покажут владельцу степень зарядки батареи.