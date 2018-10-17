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19:00

Фары «Фольксвагенов» научатся «рисовать» символы на дороге

Компания представила LED-светотехнику будущего

Компания Volkswagen представила прототип светотехники будущего. Она может «рисовать» на асфальте символы и выводить на самих фонарях предупреждения другим участникам движения.

Одна из новых разработок «Фольксвагена» – LED-фары головного света, в которых используется 30 тысяч световых точек-пикселей. Они позволяют проецировать на асфальт различные изображения, например, линии, которые напомнят водителю о габаритах автомобиля или выделят какое-либо препятствие.

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Похожая технология была показала в начале года «Мерседесом». Новые фары могут проецировать на дорогу предупреждающие символы: знаки ограничения скорости и зоны дорожных работ, а также указывать расстояние до впереди идущего автомобиля или местоположение пешехода.

Вторая новинка «Фольксвагена» – матричные светодиодные фонари, которые как и фары могут «рисовать» на дороге линии, габариты машины и траекторию парковки. Кроме того, с помощью мобильного приложения на фонари можно вывести любой рисунок. Также они предупредят машины, которое едут сзади, об опасности. В случае с электрокарами фонари покажут владельцу степень зарядки батареи.

Когда именно подобная светотехника может появиться на серийных машинах, пока не уточняется.

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