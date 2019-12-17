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12:32

Беспилотные Volkswagen отправят работать маршрутками в Катаре

Модели начнут выезжать на пассажирские рейсы с 2022 года

Анастасия Дубина
Компания Volkswagen заключила соглашение с властями Катара, согласно которому немецкая марка предоставит 35 беспилотных минивэнов ID Buzz и автобусов Scania для пассажирских перевозок.

В 2022 году в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу, к которому власти эмирата хотят модернизировать систему общественного транспорта и внедрить в нее беспилотные шаттлы и полноразмерные автобусы.

Соглашение касается не только марки Volkswagen, также оно распространяется на бренд Scania и дочерние компании MOIA и Automotive Intelligent Driving. В рамках сотрудничества Volkswagen Group обязался разработать беспилотную транспортную сеть «под ключ», начиная от создания самих автомобилей и заканчивая правовыми нормативами, инфраструктурой и необходимым программным обеспечением.

Электрические ID Buzz могут перевозить до четырех пассажиров, для более крупных групп будут использовать автобусы Scania. Первые закрытые тесты начнутся уже в следующем году, чтобы к концу 2022-го беспилотники могли работать в системе общественного транспорта наравне с привычными машинами.

Прототип Volkswagen ID Buzz впервые показали публике в январе 2017 года на шоу в Детройте. Шоу-кар оснащался полным приводом и двумя электромоторами суммарной мощностью 369 лошадиных сил. На разгон с места до 100 километров в час концепту требуется пять секунд, а запас хода без подзарядки составляет 600 километров.