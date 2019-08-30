Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
13:11

Volkswagen поделился изображением нового купе-кроссовера

Новинка станет глобальной моделью и появится на рынке под названием T-Sport

Бразильское подразделение Volkswagen опубликовало тизер купеобразного кроссовера T-Sport. Новинка будет продаваться не только на внутреннем рынке, но и в других странах.

О модели известно следующее: она построена на модульной архитектуре MQB-A0, которая также лежит в основе Polo и T-Cross, и, скорее всего, разделит с соплатформенниками линейку моторов. Колесная база автомобиля составляет 2560 миллиметров, а длина меньше четырех метров. Привод – только передний, а ценник будет скромнее, чем у T-Cross, который стоит в Бразилии от 1,3 миллиона в пересчете на рубли.

Дебют кроссовера запланирован на весну 2020 года, а сборка будет налажена на мощностях предприятия в бразильском городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. Там же производят две другие модели для местного рынка Polo и Virtus.

Ранее сообщалось, что Volkswagen планирует привезти в Россию «народный» кроссовер Tarek, выпуск которого организуют в Нижнем Новгороде на мощностях «Группы ГАЗ». Аналогичная модель уже продается в Китае под именем Tharu и комплектуется моторами объемом 1,4 и 2,0 литра мощностью 150 и 186 лошадиных сил соответственно.