Volkswagen поделился изображением нового купе-кроссовера

О модели известно следующее: она построена на модульной архитектуре MQB-A0, которая также лежит в основе Polo и T-Cross, и, скорее всего, разделит с соплатформенниками линейку моторов. Колесная база автомобиля составляет 2560 миллиметров, а длина – меньше четырех метров. Привод – только передний, а ценник будет скромнее, чем у T-Cross, который стоит в Бразилии от 1,3 миллиона в пересчете на рубли.

Дебют кроссовера запланирован на весну 2020 года, а сборка будет налажена на мощностях предприятия в бразильском городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. Там же производят две другие модели для местного рынка – Polo и Virtus.