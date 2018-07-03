Самый маленький кроссовер Volkswagen: первое изображение

Компания Volkswagen показала первый эскиз субкомпактного кроссовера T-Cross, который в линейке марки расположится на ступеньку ниже T-Roc. Новинка, которая, по словам представителей производителя, станет одной из самых безопасных в классе, дебютирует будущей осенью.

В основу модели ляжет модульная платформа MQB, аналогичная той, что использовалась при постройке нового Polo и кроссовера Seat Arona. По предварительной информации, длина Volkswagen T-Cross составит 4107 миллиметров (на 379 миллиметров короче Tiguan), а колесная база — 2650 миллиметров (на 27 миллиметров короче, чем у «Тигуана»).

Стилистически кроссовер будет повторять последние модели марки: в частности, Arteon и Touareg.

Видео с YouTube-канала Volkswagen News.

Гамма двигателей T-Cross будет состоять из трех- и четырехцилиндровых турбомоторов, а также, вероятно, дизеля объемом 1,6 литра. Для модели предложат как механическую коробку передач, так и роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.

Основными конкурентами Volkswagen T-Cross станут Nissan Juke, Citroen C4 Aircross и Peugeot 2008.