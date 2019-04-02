Дизельный Volkswagen Tiguan вернулся в Россию

Все «Тигуаны» со 150-сильным дизелем оснащаются семиступенчатым «роботом» и полным приводом 4Motion. Разгон с нуля до 100 километров в час у кроссовера занимает 9,1 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 6,1 литра на 100 километров. Прием заказов на дизельные вседорожники дилеры марки начали со вторника, 2 апреля.

В декабре прошлого года появилась информация, что Volkswagen прекращает производство в Калуге кроссовера Tiguan с дизельным двигателем и убирает модификацию из российской линейки. Такое решение объяснялось тем, что компания решила уменьшить количество вариаций силовых установок, оставив только двигатель экологического класса Euro 6d-Temp, предназначенный для европейских машин.

При этом дизельные «Тигуаны» пользовались стабильно высоким спросом — их доля в общем объеме российский продаж составляла 22 процента.