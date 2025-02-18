И снова на букву Т: рассекречен новый бюджетный кроссовер Volkswagen

Впервые Volkswagen Tera засветился на затемненных тизерах в начале этого месяца, а теперь кроссовер сфотографировали во время дорожных испытаний практически без камуфляжа, так что его дизайн перестал быть секретом. Шпионские снимки публикует Carscoops, который называет Tera «маленьким Tiguan» за схожий дизайн в стиле «старших» моделей немецкой марки. У него не перегруженный деталями экстерьер со строгими линиями и аккуратная радиаторная решетка, переходящая по бокам в блоки оптики.