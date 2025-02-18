И снова на букву Т: рассекречен новый бюджетный кроссовер Volkswagen

И снова на букву Т: рассекречен новый бюджетный кроссовер VolkswagenОчередной SUV пополнит линейку Volkswagen на рынке Южной Америки
Впервые Volkswagen Tera засветился на затемненных тизерах в начале этого месяца, а теперь кроссовер сфотографировали во время дорожных испытаний практически без камуфляжа, так что его дизайн перестал быть секретом. Шпионские снимки публикует Carscoops, который называет Tera «маленьким Tiguan» за схожий дизайн в стиле «старших» моделей немецкой марки. У него не перегруженный деталями экстерьер со строгими линиями и аккуратная радиаторная решетка, переходящая по бокам в блоки оптики.
В основе Tera лежит платформа MQB-A0 — упрощенный вариант MQB. В числе соплатформенников значатся Nivus и T-Cross, при этом обе эти модели позиционируются на ступень выше, чем Tera. Длина кроссовера составляет около четырех метров, а колесная база такая же, как у Polo, — 2,6 метра.
Новинке прочат трехцилиндровый двигатель TSI объемом 1,0 литра, который развивает 116 лошадиных сил. В начальных версиях пару мотору составит механическая коробка передач, а для более дорогих вариантов предложат шестидиапазонный автомат. Впрочем, даже с автоматом автомобиль будет стоить сравнительно недорого. На основном для Tera рынке, в Бразилии, цены лягут в диапазоне от 107 до 110 тысяч реалов, то есть меньше двух миллионов рублей по курсу сегодняшнего дня.
Производство наладят в бразильском Таубате. Премьера состоится в марте, а продажи стартуют летом. Позже, в 2026 году, Volkswagen Tera запустят в Индии.