Новый электрический Volkswagen Transporter рассекретили на видео

Стоимость новинки уже известна: от 43 800 евро за фургон и от 48 400 евро за микроавтобус

Новый электрический Volkswagen Transporter сделали похожим на ID. Buzz. Volkswagen поделился видео и подробностями о Transporter нового поколения: рассекречен интерьер, перечислены моторы и обнародована стартовая цена, а вот экстерьер показали лишь на затемненном тизере. Однако уже понятно, что внешне модель будет походить на электрический минивэн ID. Buzz — у них схожее оформление передней оптики. На официальном сайте Volkswagen запустили конфигуратор: начальная стоимость фургона составляет 43 800 евро, а микроавтобуса — 48 400 евро (4,25 и 4,7 миллиона рублей соответственно).