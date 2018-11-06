40 тысяч владельцев Volkswagen подали иск против производителя

По данным Reuters, немецкий концерн уже выплатил компенсацию владельцам автомобилей в США, но в Германии ему удалось договориться с регулятором лишь об обновлении встроенного программного обеспечения. При этом руководство марки считает, что у потребителей по-прежнему нет законных оснований для подачи претензий.

«Истцы будут обязаны доказать, что они понесли фактические потери и ущерб», — цитирует представителя Volkswagen издание Autocar. Это значит, что определяющими факторами для принятия решения о компенсации будут длительность владения и состояние автомобиля. Для определения размера ущерба всем пострадавшим придется подавать индивидуальные иски, срок по которым истекает до конца года.

В свою очередь, VZBV хочет получить компенсации для более чем двух миллионов владельцев Volkswagen. По мнению союза потребителей, на момент продажи рекламируемые автомобили были не так эффективны и выбрасывали больше вредных веществ, чем утверждал производитель.

В использовании «обманного» программного обеспечения Volkswagen обвинили в 2015 году. Из-за вызванного этим скандала пришлось отозвать более 11 миллионов машин. Кроме того, в США к семи годам тюрьмы приговорили бывшего топ-менеджера американского офиса «Фольксвагена» Оливера Шмидта, а в апреле этого года арестовали главу отдела разработок двигателей Porsche Йорга Кернера. Общая сумма штрафов и исков в адрес концерна составила 90 миллиардов долларов.