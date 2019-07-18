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16:10

Volkswagen отправит в отставку универсалы ради кроссоверов

Вместо моделей Golf Alltrack и Variant компания начнет выпускать вседорожники

Компания Volkswagen к концу года завершит производство универсалов Golf Alltrack и Variant (SportWagen) на мексиканском заводе в Пуэбле. Вместо ушедших моделей марка сосредоточится на выпуске кроссоверов.
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По словам представителей Volkswagen, покупатели из Америки потеряли интерес к универсалам и все чаще отдают предпочтение кроссоверам — только за первое полугодие на такие машины пришлось 47 процентов продаж. При этом спрос на универсалы упал на 36 процентов по сравнению с прошлым годом, пишет Automotive News.

Помимо того, будет не только остановлено производство нынешнего универсала Golf новое поколение не получит «грузовую» модификацию вовсе. Поставки восьмого поколения модели должны начаться в конце текущего года.

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На смену универсалам придут три новых кроссовера: укороченная версия модели Teramont с приставкой Cross Sport, электрический ID. Crozz, который должен отправиться на конвейер уже в следующем году, и некий субкомпактный кроссовер, чье появление намечено на 2021 год.

В случае с последней моделью, скорее всего речь идет о маленьком кроссовере Tharu. Сейчас он продается только на китайском рынке, но через два года должен появиться и у европейских дилеров. В России вседорожник тоже будет доступен — со следующего года его производство наладят на заводе в Калуге.

А вот так выглядит эволюция хэтчбека Volkswagen Golf, если уместить ее в полторы минуты
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На прошлой недели закончилась история еще одной модели компании — с конвейера в Пуэбле сошел последний хэтчбек Volkswagen Beetle. Спрос на автомобиль падал по всему миру, и производитель постепенно отказывался от продаж в некоторых странах. Из России, например, «Жук» ушел в 2016 году — у российских дилеров его можно было купить по цене от 1,4 миллионов рублей. Это делало его чуть ли не самым дорогим хэтчбеком на рынке.

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