Volkswagen отправит в отставку универсалы ради кроссоверов

По словам представителей Volkswagen, покупатели из Америки потеряли интерес к универсалам и все чаще отдают предпочтение кроссоверам — только за первое полугодие на такие машины пришлось 47 процентов продаж. При этом спрос на универсалы упал на 36 процентов по сравнению с прошлым годом, пишет Automotive News.

Помимо того, будет не только остановлено производство нынешнего универсала Golf – новое поколение не получит «грузовую» модификацию вовсе. Поставки восьмого поколения модели должны начаться в конце текущего года.