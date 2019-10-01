Volkswagen сделает Seat конкурентом Alfa Romeo, а Skoda — конкурентом Hyundai

Ответственный за продуктовую стратегию Volkswagen Group Михаэль Йост в интервью Automotive News Europe сообщил, что бренд Seat вполне мог бы стать более эмоциональным, как модели Cupra. При этом марку хотели бы видеть конкурентом Alfa Romeo — то есть более дорогой и премиальной.
Skoda, напротив, должна отказаться от большинства дорогих опций вроде отделки салона алькантарой и крыши из искусственной замши и перейти в более низкий ценовой сегмент, где покупателям требуется функциональность. Volkswagen желает усилить позиции марки в Восточной Европе, где ей предстоит бороться за покупателей с Kia, Hyundai и Dacia. Volkswagen как бренд тоже изменится, но так, чтобы его линейка не пересекалась с линейками других марок.
В сентябре Volkswagen публично представил новый логотип. Литера W из трехмерной превратилась в плоскую, из-за чего стала выглядеть более минималистично. В самой компании объяснили, что переход на новый логотип «отражает связь марки с молодежью, цифровизацией и современностью».