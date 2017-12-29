VW придумал имена для пары новых электрокаров

Компания Volkswagen зарегистрировала в Европе названия двух новых электромобилей. Речь идет о наименованиях I.D. Freeler и I.D. Cruiser.

Прежде названия I.D. присваивались электрическим концепт-карам Volkswagen. Поэтому не исключено, что новые наименования получат прототипы будущих серийных электромобилей немецкой марки.

Не исключено, что одно из названий достанется прототипу электрического седана, а другое – машине, которая станет преемником Volkswagen Type 181. Это был маленький внедорожник, выпускавшийся в 1960-х-1980-х и на некоторых рынках именовавшийся Thing и Trekker.

На данный момент Volkswagen представил три электрических прототипа, дающих представление о том, какими будут серийные электромобили марки: хэтчбек I.D., кроссовер I.D. Crozz и минивэн I.D. Buzz. Первая из них этих машин встанет на конвейер в 2019 году.

Ранее сообщилось о том, что в Volkswagen собираются заменить хэтчбек Beetle текущего поколения, производство которого закончится в 2018 году, на заднеприводный электрокар. Проект пока не получил одобрения руководства, но если «зеленый свет» будет дан, то модель построят на модульной платформе MEB, созданной специально для электрокаров.