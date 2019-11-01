Volkswagen показал, каким будет серийный электрокроссовер

В основе автомобиля лежит модульная платформа MEB, предназначенная для машин с электрической силовой установкой. На той же архитектуре базируется и представленный во Франкфурте ID.3. Ожидается, что новинке достанутся две модификации: с одним электромотором либо с двумя, установленными на передней и задней осях. В отличие от ID.3, электрокар с цифрой 4 в названии будет продаваться не только в Европе, но также в США и Китае.
ID.4 выдержан в стиле концепта Crozz 2017 года. Представленный во Франкфурте два года назад шоу-кар имел двухмоторную установку: один агрегат выдавал 102 лошадиные силы, а второй – 302 силы. Это позволяло электромобилю разгоняться до «сотни» за шесть секунд и развивать максимальную скорость 180 километров в час.
Что же касается ID.3, то его предложат с мотором мощностью 150 или 204 лошадиные силы и батареями емкостью 45, 58 или 77 киловатт-часов. В зависимости от аккумулятора запас хода электромобиля составляет 330, 420 или 550 километров.