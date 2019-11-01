Volkswagen показал, каким будет серийный электрокроссовер

В основе автомобиля лежит модульная платформа MEB, предназначенная для машин с электрической силовой установкой. На той же архитектуре базируется и представленный во Франкфурте ID.3. Ожидается, что новинке достанутся две модификации: с одним электромотором либо с двумя, установленными на передней и задней осях. В отличие от ID.3, электрокар с цифрой 4 в названии будет продаваться не только в Европе, но также в США и Китае.