Компания намерена восстановить имидж после дизельного скандала

Пульс

Volkswagen поменяет логотип, чтобы перестать быть «слишком немецким»

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17 апреля 2018

Компания Volkswagen намерена изменить логотип и сделать его «более соответствующим духу времени». Это связано с подготовкой к выпуску целой линейки электромобилей и попыткой восстановить имидж марки после дизельного скандала. Одновременно бренд хочет перестать выглядеть «слишком немецким». Об этом со ссылкой на главу маркетинга производителя Йохена Зенгпиля пишет Bloomberg.

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Последний раз Volkswagen менял логотип в 2012 году. Он стал более трехмерным, но в целом не сильно отличался от тех, что использовались ранее. Новую эмблему представят в 2019-м. По словам Зенгпиля, логотип адаптируют таким образом, чтобы он привлекательно смотрелся и на автомобилях, и на экранах смартфонов.

«В последние годы компания находится не в самой лучшей форме, — заявил Зенгпиль. — Марка потеряла часть своей эмоциональной привлекательности, пытаясь быть ''слишком немецкой''. И дело не только в дизельгейте». Топ-менеджер считает, что Volkswagen нужно сталь более «веселым и ярким», а также подчеркнуть свою инновационность, чтобы оправдать более высокие цены на автомобили марки.

Стратегический план Volkswagen по развитию «зеленого» транспорта предусматривает создание 15 серийных моделей электрокаров. Первыми на конвейер, а произойдет это уже в 2020 году, встанут хэтчбек I.D. и кроссовер I.D. Crozz. Все машины будут построены на специально разработанной электрической платформе MEB.

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