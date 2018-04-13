В концерне Volkswagen сменилось руководство

Совет директоров и наблюдательный совет концерна Volkswagen приняли решение назначить главой группы Герберта Диcса, ранее возглавлявшего марку VW. Он сменит Маттиаса Мюллера, руководившего компанией с весны 2015 года. Немецкий производитель уточнил, что изначально контракт Мюллера был рассчитан до 2020 года, но он уходит с поста по взаимному согласию сторон.

Помимо этого, в правление автоконцерна также войдет гендиректор Porsche Оливер Блюм. Он будет отвечать за производство. Председатели правления, отвечающие за бренд-группы, получат дополнительные управленческие функции. Так, Дисс будет отвечать за исследования и разработки, а глава Audi Руперт Штадлер — за продажи группы.

По данным Automotive News, решение о смещении Маттиаса Мюллера с поста главы Volkswagen связано с невыполнением стратегического плана развития компании до 2025 года. Согласно документу, Мюллер должен был превратить компанию в лидера по выпуску экологически чистых автомобилей, однако не смог этого сделать.

Мюллер пришел на должность главы автоконцерна в самый сложный период — Volkswagen обвинили в манипулировании данными выбросов вредных веществ и использовании особого оборудования во время проведения лабораторных тестов. Своих постов лишились Мартин Винтеркорн и три главных инженера. За первые дни с момента начала скандала рыночная капитализация Volkswagen Group уменьшилась на 30 миллиардов долларов. На данный момент общая сумма штрафов составила 90 миллиардов долларов.