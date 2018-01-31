Модель получила новую специальную модификацию

Пульс

Volkswagen сделал для России «драйвовый» седан Polo

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31 января 2018

Компания Volkswagen подготовила для седана Polo на российском рынке специальную модификацию под названием Drive. Стоимость автомобиля составляет 694,9 тысячи рублей – на 30 тысяч рублей дороже комплектации Trendline, на базе которой построена новинка.

[Поездка на передней части будущего седана VW Polo](https://motor.ru/testdrives/halfpolo.htm)

Поездка на передней части будущего седана VW Polo

Спецверсия будет предлагаться в новом цвете под названием White Silver. Автомобиль получит окрашенные в цвет кузова корпуса зеркал заднего вида с повторителями поворотников и электроприводом, а также 15-дюймовые колесные диски с декоративными колпаками.

При заказе опционального пакета «Спорт» седан оснастят окрашенными в черный цвет корпусами зеркал и задним спойлером, затемненными задними фонарями и 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

В салоне сиденья имеют тканевую обивку, а руль обшит кожей. В оснащение спецверсии входит аудиосистема с 6,5-дюймовым цветным сенсорным экраном, камера заднего вида, электростеклоподъемники всех дверей, круиз-контроль, а также обогрев передних сидений и форсунок омывателя ветрового стекла.

Длительный тест VW Polo седан против Логана, Весты и Соляриса: часть [первая](https://motor.ru/testdrives/budget-1.htm), [вторая](https://motor.ru/testdrives/budget-3.htm), [третья](https://motor.ru/testdrives/budget.htm) и [четвертая](https://motor.ru/testdrives/budget-2.htm)

Длительный тест VW Polo седан против Логана, Весты и Соляриса: часть первая, вторая, третья и четвертая

За доплату можно заказать пакет «Комфорт», в который войдет климат-контроль (для машин с топовым мотором он в базе), подогрев лобового стекла и парктроник.

Версия Drive будет предлагаться с моторами объемом 1,6 и 1,4 литра, выдающими 90, 110 и 125 лошадиных сил.

Седан VW Polo выпускается на заводе в Калуге. Цены на модель начинаются от 599,9 тысячи рублей. Самая дорогая версия стоит 919,9 тысячи рублей.

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