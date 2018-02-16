Фургон VW с двигателем Porsche 911 выставили на продажу

Немецкий дилер по продаже эксклюзивных автомобилей CAR special выставил на продажу пассажирский фургон Volkswagen SpaceCamper TH5, оснащенный двигателем от Porsche 911 Turbo (997). 3,6-литровый «турбооппозитник» выдает 480 лошадиных сил (620 Нм). Максимальная скорость фургона составляет 270 километров в час. Цена автомобиля — 139 800 евро (9,9 миллиона рублей).

Постройкой машины занималась немецкая фирма TH Automobile. Фургону усилили панели пола, а в шасси появились компоненты от платформы Porsche 911. В задней части автомобиля находится моторный отсек, целиком перенесенный из донорского спорткара. В 2013 году этот минивэн установил рекорд скорости для кэмперов на итальянском автодроме Нардо — 270,9 километра в час. До «сотни» SpaceCamper TH5 способен разгоняться за 4,9 секунды.

В список оснащения Volkswagen SpaceCamper TH5 входят тормозные механизмы Brembo с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади, 19-дюймовые колесные диски из облегченного сплава, спортивная подвеска, руль, приборная панель и замок зажигания Porsche, а также камера заднего вида и круиз-контроль.

SpaceCamper TH5, несмотря на доработки, остался полностью функциональным кэмпером. В нем есть кухня, складной столик, четыре спальных места, раковина, кофемашина и подъемная крыша с карбоновыми защелками.

В 2014 году компания Toyta представила седан Camry, под кузовом которого был спрятан 850-сильный драгстер. Машина, получившая название Sleeper, могла проезжать дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) за 9,8 секунды.

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