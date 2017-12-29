Volkswagen установил производственный рекорд

До конца текущего года компания Volkswagen установит новый производственный рекорд — более шести миллионов выпущенных автомобилей. На сегодняшний день немецкий концерн владеет более чем 50 заводами, которые расположены в 14 странах.

Всего Volkswagen выпускает свыше 60 моделей, самыми популярными из которых являются Jetta, Golf, Passat, Polo и представленная в Китае модель Santana. Помимо этого, в компании также отмечают повышение спроса на новинки — фастбэк Arteon и компактный кроссовер T-Roc.

В 2017 году в рамках стратегического плана развития Transform 2025 + «Фольксваген» представил 10 новых моделей. В течение следующих нескольких лет компания намерена расширить присутствие в сегменте кроссоверов и электрокаров и к 2020 году выпустить 19 вседорожников.

После 2020 года у марки появится целое семейство электромобилей, построенных на новой архитектуре. Первыми моделями линейки станут I.D., I.D. Crozz и I.D. Buzz.