Впервые в истории марка выпустила более шести миллионов автомобилей

Пульс

Volkswagen установил производственный рекорд

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29 декабря 2017

До конца текущего года компания Volkswagen установит новый производственный рекорд — более шести миллионов выпущенных автомобилей. На сегодняшний день немецкий концерн владеет более чем 50 заводами, которые расположены в 14 странах.

[Дизельный скандал Volkswagen в цифрах](https://motor.ru/selector/vwnumbers.htm)

Дизельный скандал Volkswagen в цифрах

Всего Volkswagen выпускает свыше 60 моделей, самыми популярными из которых являются Jetta, Golf, Passat, Polo и представленная в Китае модель Santana. Помимо этого, в компании также отмечают повышение спроса на новинки — фастбэк Arteon и компактный кроссовер T-Roc.

В 2017 году в рамках стратегического плана развития Transform 2025 + «Фольксваген» представил 10 новых моделей. В течение следующих нескольких лет компания намерена расширить присутствие в сегменте кроссоверов и электрокаров и к 2020 году выпустить 19 вседорожников.

После 2020 года у марки появится целое семейство электромобилей, построенных на новой архитектуре. Первыми моделями линейки станут I.D., I.D. Crozz и I.D. Buzz.

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