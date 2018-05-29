Под сервисную акцию попали автомобили, проданные с 2016 по 2018 год

Пульс

В России отправят в ремонт 133 тысячи машин Volkswagen и Skoda

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29 мая 2018

Концерн Volkswagen отправит в ремонт 132 605 автомобилей на российском рынке. Под отзыв попадают модели VW Polo Sedan и Skoda Rapid, проданные с 2016 по 2018 год. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

[Какими бывают причины для отзыва автомобилей](https://motor.ru/selector/recall-1.htm)

Какими бывают причины для отзыва автомобилей

Седаны отзывают из-за буксировочной проушины, которая входит в набор бортового инструмента. Эта деталь, как оказалось, сварена ненадлежащим образом, вследствие чего может сломаться при ее использовании. В дилерском центре владельцам автомобилей бесплатно предоставят новую буксирную проушину.

Узнать о том, подпадает ли конкретный автомобиль под сервисную акцию, можно по спискам VIN-номеров: для седана Polo и для «Рапида».

Ранее немецкий производитель отозвал модели Caddy и Passat, проданные в этом году. Причиной для начала кампании стало появление «заусенца» на запорной скобе втулки подголовника.

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Какие машины отзывали в России из-за дефектов

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VolkswagenPoloSkodaRapid
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