В России отправят в ремонт 133 тысячи машин Volkswagen и Skoda

Концерн Volkswagen отправит в ремонт 132 605 автомобилей на российском рынке. Под отзыв попадают модели VW Polo Sedan и Skoda Rapid, проданные с 2016 по 2018 год. Об этом говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Седаны отзывают из-за буксировочной проушины, которая входит в набор бортового инструмента. Эта деталь, как оказалось, сварена ненадлежащим образом, вследствие чего может сломаться при ее использовании. В дилерском центре владельцам автомобилей бесплатно предоставят новую буксирную проушину.

Узнать о том, подпадает ли конкретный автомобиль под сервисную акцию, можно по спискам VIN-номеров: для седана Polo и для «Рапида».

Ранее немецкий производитель отозвал модели Caddy и Passat, проданные в этом году. Причиной для начала кампании стало появление «заусенца» на запорной скобе втулки подголовника.