Посмотрите, как автомобили Volkswagen выкидывают в мусорку

В декабре прошлого года стало известно, что компания Volkswagen продала в России 57 автомобилей-прототипов (моделей Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf, Scirocco, Touareg), тогда как по всему миру таких машин было реализовано около 6700 экземпляров. Причина, по которой марка передала их клиентам, не уточняется.

Эти автомобили были отозваны, выкуплены у владельцев и утилизированы. Как происходит утилизация показано в ролике.