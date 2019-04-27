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11:01

Посмотрите, как автомобили Volkswagen выкидывают в мусорку

Были утилизированы машины, не прошедшие сертификацию

На странице казанского дилерского центра «ТрансТехСервис» во ВКонтакте появился ролик, в котором показана утилизация автомобилей Volkswagen. Это были предсерийные машины, которые не проходили сертификацию.
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В декабре прошлого года стало известно, что компания Volkswagen продала в России 57 автомобилей-прототипов (моделей Tiguan, Touran, Passat, Polo, Golf, Scirocco, Touareg), тогда как по всему миру таких машин было реализовано около 6700 экземпляров. Причина, по которой марка передала их клиентам, не уточняется.

Эти автомобили были отозваны, выкуплены у владельцев и утилизированы. Как происходит утилизация показано в ролике.

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В прошлом году в Сети появились ролики, где показано, как власти Филиппин показательно уничтожают роскошные автомобили, незаконно ввезенные на территорию страны. Так, например, в этом ролике можно увидеть, как трактором раздавили около 60 транспортных средств, среди которых были Lamborghini, Porsche и Mercedes-Benz.

Источник: «ТрансТехСервис» во ВКонтакте
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