Опубликовано 21 июля 2026, 16:331 мин.
Вырвало мост: на фото попало, как гоночный «Урал» пережил столкновение с деревом
Экипаж команды Ural Motorsport попал в аварию на ралли «Холмы России». В ходе второго спецучастка ралли-рейда «Холмы России» экипаж команды Ural Motorsport под руководством пилота Антона Кушникова выбыл из гонки после серьёзной аварии. Об этом сообщает пресс-служба спортивного коллектива, публикуя фотографии пострадавшего грузовика.
© Ural Motorsport
«На 113-м километре СУ2, идя в темпе лидеров гонки, в скоростном повороте, в заносе болид ударился об дерево левой задней частью — вырвало задний мост, после чего автомобиль развернуло, и он упал на бок», — описывает нюансы аварии команда.
Экипаж грузовика при аварии не пострадал, так как основной удар на себя принял каркас безопасности. Поскольку структура каркаса была сильно повреждена, согласно техническому регламенту гонки, продолжение гонки оказалось невозможным.