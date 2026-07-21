Вырвало мост: на фото попало, как гоночный «Урал» пережил столкновение с деревом

«На 113-м километре СУ2, идя в темпе лидеров гонки, в скоростном повороте, в заносе болид ударился об дерево левой задней частью — вырвало задний мост, после чего автомобиль развернуло, и он упал на бок», — описывает нюансы аварии команда.

Экипаж грузовика при аварии не пострадал, так как основной удар на себя принял каркас безопасности. Поскольку структура каркаса была сильно повреждена, согласно техническому регламенту гонки, продолжение гонки оказалось невозможным.