Новости
Опубликовано 27 января 2026, 13:46
1 мин.

Выяснилась реальная причина увольнения гендиректора УАЗа

Производителем внедорожников теперь будет командовать другой человек
На Ульяновском автозаводе произошли большие кадровые перестановки. С первого февраля пост генерального директора ООО «УАЗ» займёт Ильнур Сахабиев, сообщили журналу Motor на предприятии. Этот управленец также является руководителем Заволжского моторного завода (ЗМЗ), а на его счету — запуск производства новых дизельных двигателей и коробок передач под маркой Sollers.
Выяснилась реальная причина увольнения гендиректора УАЗа
© Николай Хижняк / РИА Новости
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Важно, что прежний гендиректор Ульяновского автозавода Алексей Спирин не уволен из компании, а переходит на более высокий пост заместителя генерального директора Sollers по производству и качеству.

Бывшему руководителю УАЗа отныне предстоит поддерживать бесперебойное производство и высокий уровень качества всех выпускаемых Sollers автомобилей, включая фургоны и автобусы.

Генеральным директором по развитию индустриальной инфраструктуры и новым индустриальным проектам займёт Алексей Матасов, гендиректор завода «Соллерс Алабуга», который выпускает Sollers Atlant.

Читайте на тему:

Ранее эксперты назвали 10 типичных проблем внедорожника УАЗ «Патриот». По данным специалистов, наиболее типичны для современного «Патриота» внезапные мелкие поломки.