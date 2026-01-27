Выяснилась реальная причина увольнения гендиректора УАЗа

Важно, что прежний гендиректор Ульяновского автозавода Алексей Спирин не уволен из компании, а переходит на более высокий пост заместителя генерального директора Sollers по производству и качеству.

Бывшему руководителю УАЗа отныне предстоит поддерживать бесперебойное производство и высокий уровень качества всех выпускаемых Sollers автомобилей, включая фургоны и автобусы.

Генеральным директором по развитию индустриальной инфраструктуры и новым индустриальным проектам займёт Алексей Матасов, гендиректор завода «Соллерс Алабуга», который выпускает Sollers Atlant.