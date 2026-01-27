Выяснилась реальная причина увольнения гендиректора УАЗа

Опубликовано 27 января 2026, 13:461 мин.
Выяснилась реальная причина увольнения гендиректора УАЗаПроизводителем внедорожников теперь будет командовать другой человек
На Ульяновском автозаводе произошли большие кадровые перестановки. С первого февраля пост генерального директора ООО «УАЗ» займёт Ильнур Сахабиев, сообщили журналу Motor на предприятии. Этот управленец также является руководителем Заволжского моторного завода (ЗМЗ), а на его счету — запуск производства новых дизельных двигателей и коробок передач под маркой Sollers.
© Николай Хижняк / РИА Новости
Важно, что прежний гендиректор Ульяновского автозавода Алексей Спирин не уволен из компании, а переходит на более высокий пост заместителя генерального директора Sollers по производству и качеству.
Бывшему руководителю УАЗа отныне предстоит поддерживать бесперебойное производство и высокий уровень качества всех выпускаемых Sollers автомобилей, включая фургоны и автобусы.
Генеральным директором по развитию индустриальной инфраструктуры и новым индустриальным проектам займёт Алексей Матасов, гендиректор завода «Соллерс Алабуга», который выпускает Sollers Atlant.
