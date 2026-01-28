Выяснилось, что будет с брендом Tenet после пожара на заводе в Калуге

«Концерн Chery планирует производство на большой временной период, поэтому выпавшие объемы, в случае полного вывода завода из строя, не удастся оперативно восстановить. При этом заменить машины Tenet аналогичными моделями Chery не получится, потому что китайский концерн давно перешел на продажи российского бренда», — пояснил Целиков журналу Motor.

Эксперт затруднился оценить количество выпущенных заводом в Калуге автомобилей Tenet, находящихся на складах автопроизводителя и дилеров, но отметил, что обычно таких запасов хватает на два месяца продаж.

Калужский завод AGR Automotive (бывшее предприятие Volkswagen) с 2025 года выпускает кроссоверы Tenet. Сильный пожар на предприятии произошел 28 января 2026 года. Подробнее об этом написала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что на экс-заводе Volkswagen в Калуге произошел сильный пожар.