Выяснилось, куда бренд Jaecoo уходит из России

J8 построен на той же платформе, что и Chery Tiggo 9 и Omoda 9, которые уже представили в 2025 году. Британские версии, судя по всему, получат подключаемую гибридную силовую установку Super Hybrid System — по данным Jaecoo, запас хода на электротяге превысит 90 миль. Такой запас хода стал возможен благодаря батарее на 34,5 кВт·ч — она даже больше, чем у первого Nissan Leaf. Аккумулятор питает два электромотора, работающих в паре с 1,5-литровым турбомотором и трёхступенчатой трансмиссией, специально разработанной для гибридов.

Официальная дата старта продаж Jaecoo 8 пока не названа, однако ждать осталось недолго — модель уже появилась на британском сайте бренда.

В России Jaecoo переименован в Jeland, при этом автомобили собирают на бывшем заводе корейского Hyundai в Санкт-Петербурге.

