Опубликовано 06 февраля 2026, 13:36
1 мин.

Выяснилось, сколько автомобилей Solaris осталось в запасах

В России в запасах осталось меньше 20 тысяч автомобилей Solaris. Эти нераспроданные автомобили находятся у производителя и в дилерской сети, причем седанов HS практически не осталось, сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. В январе 2026 года в России продано чуть более 1,5 тыс. автомобилей Solaris, а всего за время производства автомобилей под этой маркой — почти 51 тыс. машин.
Solaris HC
Solaris HC
© AGR
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«На автозаводе и в дилерской сети остается чуть менее 20 тысяч автомобилей Solaris. При этом седанов HS практически не осталось. Около 60% стока приходится на кроссоверы HC (Creta). Хетчбеков KRX (бывшая KIA Rio Х) в стоке чуть больше, чем седанов KRS (бывшая KIA Rio)», — написал Целиков.

По его словам, с марта 2024 по декабрь 2025 года на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге собрано более 70 тыс. автомобилей под маркой Solaris. на кроссоверы HC (ранее известны как Hyundai Creta) пришлось более 40% тиража, остальное — модели HS, KRX и KRS.

По состоянию на конец января 2026 года реализовано из них 50,9 тыс. машин, уточнил глава «Автостата». В их числе 18,8 тыс. кроссоверов Solaris HC, а также 16 тыс. седанов HS (бывший Hyundai Solaris) 9 тыс хетчбэков Solaris KRX (ранее Kia Rio X) и 7,1 тыс. седанов KRS (Kia Rio).

