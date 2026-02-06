Выяснилось, сколько автомобилей Solaris осталось в запасах

«На автозаводе и в дилерской сети остается чуть менее 20 тысяч автомобилей Solaris. При этом седанов HS практически не осталось. Около 60% стока приходится на кроссоверы HC (Creta). Хетчбеков KRX (бывшая KIA Rio Х) в стоке чуть больше, чем седанов KRS (бывшая KIA Rio)», — написал Целиков.

По его словам, с марта 2024 по декабрь 2025 года на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге собрано более 70 тыс. автомобилей под маркой Solaris. на кроссоверы HC (ранее известны как Hyundai Creta) пришлось более 40% тиража, остальное — модели HS, KRX и KRS.

По состоянию на конец января 2026 года реализовано из них 50,9 тыс. машин, уточнил глава «Автостата». В их числе 18,8 тыс. кроссоверов Solaris HC, а также 16 тыс. седанов HS (бывший Hyundai Solaris) 9 тыс хетчбэков Solaris KRX (ранее Kia Rio X) и 7,1 тыс. седанов KRS (Kia Rio).

