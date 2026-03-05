Автоэксперт рассказал, смогут ли россияне купить новый электрокроссовер UMO 5

«Вопрос конкурентов UMO 5 сейчас очень актуален. Дело в том, что основными соперниками этой модели станут „Москвич 3е“ и „Атом“. За производство обеих моделей отвечает все тот же автозавод „Москвич“. <...> Другие конкуренты UMO 5 — небольшой Evolute i-JOY и седан Амберавто А5», — комментирует Александр Ковалев.

По его словам, UMO 5 — самый подходящий вариант для такси среди всех представленных моделей: даже его прототип GAC Aion Y Plus изначально создавался для корпоративных клиентов.

Александр Ковалев отмечает, что потенциальный объем продаж UMO 5 оценить сложно. Модель хорошо впишется в проекты «Яндекс Такси» в Москве и Петербурге, но в регионах с неразвитой инфраструктурой спрос прогнозировать трудно. Стимулом для бизнеса может стать закон о такси, и в целом за год реально реализовать несколько тысяч таких машин.

Производство UMO 5 стартовало на заводе «Москвич» в феврале 2026 года. Первые электромобили уже переданы таксопаркам, а в апреле начнутся официальные продажи. Цена новинки с учетом госсубсидии (925 тыс. рублей) — от 2,5 млн рублей.

Ранее стало известно, когда в России появятся новые автомобили GAC.