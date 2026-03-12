Новости
Опубликовано 12 марта 2026, 16:06
1 мин.

Выяснилось, в какой модели Toyota обнаружился опасный брак

NHTSA: в Toyota Highlander пассажиры могут получить травму спины. Национальное управление безопасностью движения на трассах США (NHTSA) объявило об отзыве компанией Toyota 550 тыс. автомобилей. Причиной сервисной кампании стал дефект механизма спинок сидений, который может не фиксироваться, что увеличивает риск травм.
Toyota
Toyota
© Toyota
Арина Лысенко
Арина Лысенко

Сервисная кампания распространяется на автомобили Toyota Highlander и Highlander Hybrid 2021−2024 годов выпуска. Причина — спинки сидений второго ряда могут не фиксироваться при регулировке. Как сообщили в NHTSA, официальные дилеры проведут бесплатную замену возвратных пружин в механизмах откидывания.

До этого сообщалось, что Ferrari готовит новую версию Purosangue. Компания рассматривает возможность модернизации шасси своего V12-кроссовера Purosangue. Это может привести к появлению более производительной версии модели.

Несмотря на то что Purosangue уже зарекомендовал себя как один из наиболее динамичных и эффектных кроссоверов на рынке, Ferrari продолжает работать над улучшением модели. По имеющимся данным, вскоре может быть представлена версия с ещё более высокими эксплуатационными характеристиками, призванная усилить позиции бренда в противостоянии с Lamborghini Urus.

Ранее производитель пылесосов Dreame выпустил конкурента суперкара Pininfarina Battista.