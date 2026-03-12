Выяснилось, в какой модели Toyota обнаружился опасный брак

Сервисная кампания распространяется на автомобили Toyota Highlander и Highlander Hybrid 2021−2024 годов выпуска. Причина — спинки сидений второго ряда могут не фиксироваться при регулировке. Как сообщили в NHTSA, официальные дилеры проведут бесплатную замену возвратных пружин в механизмах откидывания.

До этого сообщалось, что Ferrari готовит новую версию Purosangue. Компания рассматривает возможность модернизации шасси своего V12-кроссовера Purosangue. Это может привести к появлению более производительной версии модели.

Несмотря на то что Purosangue уже зарекомендовал себя как один из наиболее динамичных и эффектных кроссоверов на рынке, Ferrari продолжает работать над улучшением модели. По имеющимся данным, вскоре может быть представлена версия с ещё более высокими эксплуатационными характеристиками, призванная усилить позиции бренда в противостоянии с Lamborghini Urus.

Ранее производитель пылесосов Dreame выпустил конкурента суперкара Pininfarina Battista.