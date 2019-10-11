Видео: 15-летняя девочка мастерски гоняет на газонокосилке

Главной особенностью их газонокосилок является то, что управлять ими нужно сидя — на каждой модели установлено кресло и руль. Эту конструктивную особенность и решили использовать создатели из Walker Mowers, чтобы продемонстрировать гостям весь потенциал новинки.
Специально для заезда построили небольшую трассу, которая в ширину буквально на несколько сантиметров больше самой газонокосилки. Участникам нужно было проехать ее максимально быстро, попутно собирая желтые флажки, и при этом не сбить ни одной секции.
Одна из участниц, 15-летняя Джуди Хостетлер преодолела трассу за 39 секунд, установив рекорд среди девочек. При этом она прошла всю трассу так, будто села за руль газонокосилки раньше, чем научилась ходить.
В конце июля в России был установлен рекорд скорости — профессиональная гонщица разогналась на газонокосилке от производителя садовой техники Husqvarna до 202,88 километров в час. Помимо этого, агрегат по-прежнему мог выполнять свое прямое назначение — косить траву.