Видео: 15-летняя девочка мастерски гоняет на газонокосилке

Специально для заезда построили небольшую трассу, которая в ширину буквально на несколько сантиметров больше самой газонокосилки. Участникам нужно было проехать ее максимально быстро, попутно собирая желтые флажки, и при этом не сбить ни одной секции.

Одна из участниц, 15-летняя Джуди Хостетлер преодолела трассу за 39 секунд, установив рекорд среди девочек. При этом она прошла всю трассу так, будто села за руль газонокосилки раньше, чем научилась ходить.