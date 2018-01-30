Такое решение вынес суд Франкфурта

Пульс

Немецкий суд разрешил грецким орехам падать на припаркованные автомобили

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30 января 2018

Жительница Франкфурта не смогла возместить ущерб, нанесенный упавшими на ее автомобиль грецкими орехами. Окружной суд города постановил, что в этом случае речь идет о «природном факте» и истец должен был быть к нему готов.

[Запрет на черные машины и другие странные автомобильные законы мир](https://motor.ru/selector/drivinglaws.htm)

Запрет на черные машины и другие странные автомобильные законы мир

Согласно поданному иску, во время сильного ветра несколько орехов и веток упали на машину, повредив капот, крышу и двери. Хозяйка автомобиля оценила материальный ущерб в 3000 евро (208,5 тысячи рублей). Суд должен был решить вопрос о том, несет ли собственник земли, на которой растут деревья, ответственность за ущерб, причиненный транспортному средству.

В своем решения судья отметил, что падение орехов — это естественно, а наличие деревьев приносит пользу всем жителям города. При этом риск за повреждение автомобиля несет тот, кто припарковался рядом с деревом.

В декабре 2017 года жители города Брайтон Тауншип, который располагается неподалеку от испытательного полигона General Motors в Мичигане, подали на компанию в суд. Ее обвинили в загрязнении грунтовых вод. Это привело к проблемам со здоровьем проживающих неподалеку людей.

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