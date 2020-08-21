Посмотрите на роторный двигатель, собранный из деталей Lego

Движущим элементом, как и в настоящем роторном ДВС, стал эксцентриковый вал. Для модели из Lego его подключили к аккумулятору и снабдили красной деталью, указывающей направление вращения. После этого на вал установили ротор и закрепили неподвижную шестерню, которая задает траекторию вращения.
Передаточное число, или отношение числа зубьев большей шестерни к меньшей, составило 1,5 (36:24). В таком случае ротор проходит одну треть круга, в то время как эксцентриковый вал совершает полный оборот вокруг своей оси.
Видео: Akiyuki Brick Channel / YouTube
Ротор и вал поместили в корпус, так же собранный из Lego, с отверстиями для впуска и выпуска. Односекционный двигатель снабдили двумя пластмассовыми «свечами зажигания» и лампочкой, имитирующей воспламенение топливо-воздушной смеси.
Мотор 13B MSP Renesis объемом 1,3 литра дебютировал в 2003 году на четырехдверке RX-8 и выдавал от 190 до 250 лошадиных сил. Агрегат сразу после своего дебюта удостоился звания «Лучшего двигателя года», а в 2004-м RX-8 заслужила звание «Автомобиль года в Японии». Тремя годами позднее Mazda представила мотор 16Х, также известный как Renesis II: он получил более узкий корпус ротора, непосредственный впрыск и мощность 300 сил.
Фото: Akiyuki.jp
Ранее на YouTube-канале Lego Workshop, также посвященном возможностям конструктора Lego, появилось видео с моделью работающего вариатора. Для создания миниатюрной коробки передач понадобилось несколько десятков деталей из набора датского конструктора.