Посмотрите на роторный двигатель, собранный из деталей Lego

Движущим элементом, как и в настоящем роторном ДВС, стал эксцентриковый вал. Для модели из Lego его подключили к аккумулятору и снабдили красной деталью, указывающей направление вращения. После этого на вал установили ротор и закрепили неподвижную шестерню, которая задает траекторию вращения.

Передаточное число, или отношение числа зубьев большей шестерни к меньшей, составило 1,5 (36:24). В таком случае ротор проходит одну треть круга, в то время как эксцентриковый вал совершает полный оборот вокруг своей оси.