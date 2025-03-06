Старые армейские Willys хотят превращать в стильные рестомоды

Так как ни одной готовой машины у Van Daryl пока нет, рестомод демонстрируют на рендерах. Предполагается, что исходный Willys сначала разберут, раму отреставрируют, растянут и усилят, а затем из алюминия изготовят новые внешние панели. Старую светотехнику заменят на пиксельную светодиодную, салон обошьют телячьей кожей и украсят декоративными вставками из клена. Клиенты смогут выбирать между цифровыми и аналоговыми приборами и двумя вариантами силовых установок.