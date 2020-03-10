Беспилотники научились различать знаки за полкилометра

Платформой для установки новой системы стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Его оснастили пятью новыми лидарами собственной разработки: первый, установленный на крыше, может построить карту на расстоянии до 300 метров, а еще четыре по периметру машины отвечают за более детальную картину на близких расстояниях.
Также кроссовер получил пять новых радаров, они расположены как и лидары — один на крыше и еще четыре по периметру. Помимо этого, система оснащена 29 отдельными камерами, которые отвечают за распознавание объектов вдалеке.
Во время тестов автомобиля на дорогах система автопилота Waymo сумела распознать знак «Движение без остановки запрещено» на расстоянии 500 метров. На сегодняшний день это рекордный показатель для беспилотников.
При этом разработчики системы подчеркнули, что несмотря на увеличение количества сенсоров и рост их производительности, стоимость комплекта Waymo Driver пятого поколения оказалась почти в два раза ниже предыдущей версии.