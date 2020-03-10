Беспилотники научились различать знаки за полкилометра

Платформой для установки новой системы стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Его оснастили пятью новыми лидарами собственной разработки: первый, установленный на крыше, может построить карту на расстоянии до 300 метров, а еще четыре по периметру машины отвечают за более детальную картину на близких расстояниях.

Также кроссовер получил пять новых радаров, они расположены как и лидары — один на крыше и еще четыре по периметру. Помимо этого, система оснащена 29 отдельными камерами, которые отвечают за распознавание объектов вдалеке.