Есть зарядка от «Айпейса»?

«Все действия имеют последствия»
«Бесполезно искать причину, по которой возникла эта ситуация, исключив свои действия.» Эта цитата японского писателя Идо Масаёси как нельзя лучше описывает автопробег из Москвы в Санкт-Петербург на электромобиле Jaguar I-Pace. Она стала не просто уместной, а беспощадно своевременной в тот момент, когда что-то пошло не по плану.
Представим ситуацию: все исправно, но в салоне постепенно падает температура, сенсорный экран на торпедо не светится, цифры на круглых экранчиках климатической системы медленно ползут вниз, а рука сама тянется на заднее сиденье за шапкой. Какой-то заговор, электромагнитное оружие змеелюдей?
Никакой мистики — мы путешествуем на электромобиле и только что выиграли уличный заезд на скоростной трассе М11 у спортивной машины на бензине. Не стоило тому Porsche Boxter с мягкой крышей так нахально и вальяжно обгонять наш экипаж. Водитель немецкого родстера на практике получил урок и узнал, что электромобилям доступен сразу весь крутящий момент, им не требуется раскручивать мотор и листать передачи вниз.
Однако чем выше скорость, тем быстрее разряжается аккумулятор. Тот же Porsche можно залить бензином по горлышко на любой заправке, а нам до ближайшей зарядной станции осталось еще километров сто. Чтобы сэкономить драгоценный заряд, включаем режим энергосбережения, в котором отключается не только печка, но и даже большой экран мультимедийной системы. Поиграли в гонщиков, господа, теперь расплачивайтесь, вставайте в воздушный мешок за фурой и больше не шалите.
При этом запаса хода I-Pace должно хватать для повседневной езды в городе. И даже для повседневного перемещения из пригорода в город и обратно. Конечно, паспортной цифре в 470 километров верить не стоит, как мы не верим расходу топлива в буклете любого бензинового автомобиля. Но вот 240-280 км на одном заряде — вполне реально, и подавляющему большинству водителей их хватит за глаза. Ежедневный пробег еще меньше? Тогда устанавливаем климат-контроль на 30 градусов, включаем музыку на весь район и давим что есть мочи на педаль газа.
Но прежде чем давить, стоит осмотреть машину снаружи и изнутри. Итак, у нас был кузов из алюминиевых сплавов, два электродвигателя, полный привод, аккумулятор емкостью 90 кВтч и целая россыпь систем с английскими аббревиатурами. Хотелось бы использовать избитое выражение и сообщить, что под капотом у I-Pace табун из 400 лошадей, но нет. Табун-то присутствует, но не под капотом. Вместо привычно рычащего двигателя спереди крошечный багажник на 27 литров, в который можно закинуть зарядочный кабель, набор автомобилиста и канистру с омывайкой.
Тип кузова — кроссовер, ведь сейчас почти все что угодно — кроссовер. Приземистая широкая машина больше похожа на хот-хэтч, без какой-либо негативной коннотации. Зато сразу видно: это Jaguar, хоть и необычной формы, с коротким капотом и сдвинутой вперед кабиной. Британская компания вслед за Tesla идет по пути нормализации самой сути электромобиля — I-Pace, несмотря на отсутствие мотора, не выглядит как транспорт из научной фантастики, как это происходит с некоторыми маленькими электрокарами. Да, в капоте есть стильная сквозная прорезь к решетке радиатора для лучшей аэродинамики, а ручки, как у F-Type, выезжают из дверей, но эти вещи точно не испугают даже самого упертого консерватора.
А что там у него с внедорожными возможностями, если написано, что это кроссовер? Как говорят в интернете, «ну такое». Дорожный просвет — 155 мм, хотя с опциональной пневматической подвеской можно приподняться до терпимых 205 мм. Не стоит забывать про короткие свесы и высокую жесткость кузова.
Впрочем, кто в здравом уме полезет на этом чуде техники в топь? Проселок I-Pace осилит, из сугроба вылезет, а форсировать броды и штурмовать подъемы на нем будут только во время рекламных кампаний.
Прошлым летом мы уже познакомились с электрическим Ягуаром в Португалии, так что более-менее знали, чего от нее ожидать. Если коротко: 696 Нм крутящего момента, которые выдаются сразу при нажатии на газ, без задержек — это действительно захватывающе. Голова вжимается в подголовник даже при разгоне со скорости — например, со 100 км/ч. Главное, чтобы руль был в умелых руках. Ведь все свои 4,8 секунды до «сотни» электромобиль преодолевает бесшумно, не считая шуршания покрышек по асфальту. Спортивную машину с ДВС слышно издалека, здесь же стоит надеяться только на хорошее зрение окружающих. И на системы активной безопасности, в том числе и функцию предупреждения столкновений.
Есть и шанс объехать внезапное препятствие: низкий центр тяжести — синоним хорошей управляемости. Под полом размещена 650-киллограмовая батарея, так что с закладыванием в повороты на большой скорости тут все в порядке. Естественно, все здорово и с торможением, причем можно обходиться без педали тормоза, нужно лишь нажать пару виртуальных кнопок. Заходим в меню бортовой системы, выбираем мощный режим рекуперации — и при сбросе газа Jaguar сразу же начинает замедляться, вбирая в себя энергию. Тормозит сильно, так, что загораются стоп-сигналы. И в таком режиме легко ездить по городу в одну педаль — проверено. Подвеску в предельных режимах проверить не удалось, но незаделанные зимние ямы проходятся на ура.
А что там у нас в салоне? Тут все соответствует тому самому неуловимому понятию премиума: приятные материалы и запах, продуманный дизайн. Все солидно, модно и современно, хотя мультимедиа-система все же не самая быстрая на отклик. Несколько раздражают только отдельные кнопки режимов движения вместо рычага коробки передач. Естественно, коробки передач здесь нет, но дергать рычажок привычнее, чем искать кнопки «D» или «P» на тоннеле между сиденьями. Впрочем, моё ворчание можно списать на моё же личное ретроградство. Зато долго сидеть в I-Pace удобно даже в опционных спортивных сиденьях (обычные будут помягче). Благодаря большой колесной базе (2990 миллиметров) в салоне просторно, задние сиденья складываются, багажник тоже не самый маленький (заявлено 650 с чем-то литров) и открывается с кнопки на брелке. В целом i-Pace вполне практичный автомобиль, и какие-то явные минусы увидеть непросто.
Главные два препятствия на пути к завоеванию рынка — это цена и необходимость все время помнить про запас хода. С первым все понятно: инновационный продукт по определению не может стоить дешево. Цена Jaguar I-Pace в стартовой комплектации S стартует с отметки 6 246 000 рублей, стоимость топовой версии HSE — 7 200 000 руб. Протестированный нами автомобиль с опциями еще дороже — 7 580 000 руб. Если зайти на сайт Jaguar и проставить все возможные галочки в конфигураторе, можно добиться цифры в 8,7 миллиона. В таком автомобиле будет вообще все, даже ключи-браслет на руку и сетка в багажнике для собаки, которую вы все равно не возите с собой.
И теперь ко второму, наиболее в нашей ситуации важному моменту: в современных российских реалиях подзарядить аккумулятор все еще можно не везде. Самых мощных зарядных станций, на 50 кВт, мало даже в Москве, станцию на 22 кВт найти проще. От первой I-Pace заряжается «до полного» около полутора часов, от второй — около четырех. Можно купить и поставить в своем гараже или на парковке у офиса одобренный компанией Jaguar Land Rover 7-киловаттный настенный блок — с ним зарядка займет часов десять. Вечером поставил, утром уехал. Можно подключиться и к обычной розетке, если хватит терпения обходиться без своего техносокровища пару дней. Впрочем, ситуация улучшается с каждым месяцем, а число общественных зарядных станций растет.
В ходе 700-километрового пробега в Питер мы трижды втыкали шнур. В первый раз на заправке Shell под Тверью, второй раз у какого-то забора на проходной предприятия «Новгородэнерго», третий — снова на сетевой заправке, но уже под Тосно. Можно было бы попробовать ограничиться двумя остановками на длинной дороге, но не хотелось встать где-нибудь на обочине ЗСД между небом и землей. В итоге, время в пути от Химок до Обводного канала составил немалые 14 часов — без перерывов на подзарядку этот путь может занять часов на 6 меньше. Впрочем, во время полуторачасовой зарядки можно успеть отдохнуть и поесть. Если во второй столице срочные дела и времени остановиться нет, то «Сапсан» все равно будет вдвое быстрее любого автомобиля.
Во время одного из бивуаков у мужиков-заправщиков удалось узнать самые точные данные о масштабах электромобилизации в России — за несколько месяцев они видели у стойки целых четыре машины. Если без шуток, число электромобилей в стране постепенно растет: по данным агентства «Автостат», в 2017 году ввезли 95 единиц, в 2018 — уже 144. При этом больше половины из них составляет условно бюджетный Nissan Leaf, и только за ним идут дорогие Tesla Model X и Model S. Стоит помнить, что подержанные электромобили тоже ввозят, традиционно в дальневосточные регионы. Всего по нашим дорогам бесшумно движутся уже несколько тысяч электрокаров.
У Jaguar I-Pace есть все шансы занять призовое место в топе нашего маленького и уютного электрорынка, ведь на начало 2019 года у него абсолютно нет конкурентов. Все полторы официально ввозимых в России машины без ДВС — нишевые продукты, вроде фургончика Renault Kangoo ZE или компакта с игривой внешностью BMW i3. А как мы помним, в России успеха проще добиться седану или кроссоверу.
Так что настоящим конкурентом Ягуара, несмотря на разницу в размерах, могла бы стать все та же замечательная Tesla Model X, но на рынке она существует только благодаря серым дилерам. Серьезная переплата посреднику, отсутствие сервиса и нормальной гарантии — все это слишком сложно, особенно если у человека отсутствует дрожь в руках и мотивация заполучить именно творение Илона Маска.
Другие два соперника, Audi e-tron и Mercedes EQC, пока не вышли на рынок, поэтому Jaguar I-Pace на настоящий момент — один в поле воин. И пускай за эти 7 миллионов можно позволить себе что-нибудь более крупное и мощное, но точно без ощущения причастности к чему-то новому, в чем-то переломному, а главное — необычному, не как у соседа по коттеджному поселку.
И хочется верить, что через 30 лет в офисах Москвы-Сити можно будет услышать: «Коллеги, есть у кого зарядка от седьмого "айпейса"»? Шутка, ведь роботы между собой разговаривать не будут, а человеческое население уже переселят под землю.