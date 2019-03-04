Есть зарядка от «Айпейса»?

«Все действия имеют последствия»

«Бесполезно искать причину, по которой возникла эта ситуация, исключив свои действия.» Эта цитата японского писателя Идо Масаёси как нельзя лучше описывает автопробег из Москвы в Санкт-Петербург на электромобиле Jaguar I-Pace. Она стала не просто уместной, а беспощадно своевременной в тот момент, когда что-то пошло не по плану.

Представим ситуацию: все исправно, но в салоне постепенно падает температура, сенсорный экран на торпедо не светится, цифры на круглых экранчиках климатической системы медленно ползут вниз, а рука сама тянется на заднее сиденье за шапкой. Какой-то заговор, электромагнитное оружие змеелюдей?